『with MUSIC』SEKAI NO OWARIを1時間特集 初ライブの地・稲毛海浜公園へ
16日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)では、SEKAI NO OWARIを1時間特集する。
ヒット曲「RPG」や名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲を披露。メンバー思い出の地を巡るロケも繰り広げる。
SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園・野外音楽堂では、後のヒット曲「虹色の戦争」の原型となる楽曲も初披露された。しかしこの初ライブで解散の危機が。Fukaseの実家に眠っていたその初々しい初ライブの秘蔵映像をテレビ初公開する。
デビュー前の2009年に出演したミュージックバトルイベントの会場となった商業施設にも。イベントの結果は惨敗だった…当時の心情を語る。
