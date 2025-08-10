REAL AKIBA BOYZ¡¢¼«¿È¤Ç²Î¤¦¿·¶Ê¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â²ò¶Ø
¢£¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢REAL AKIBA BOYZ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ª
REAL AKIBA BOYZ¤Î¿·¶Ê¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤¬¡¢8·î10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¡È¥ª¥¿¥¯³èÆ°¡É¤Ç¤ª¶â¤òÏ²Èñ¡á»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¾ð·Ê¤ò¡¢·Ú²÷¤Ê¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡£²÷³è¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¨¥ßー¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¤É¤³¤«Í«¤¤¤ä°¥½¥¤ÎÉº¤¦²Î»ì¡¢¤È¤¤Ë¤ÏØÖÓ¤È¤â¸À¤¨¤ë¸å²ù¤Èº²¤Î¶«¤Ó¤âº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥ª¥¿¥¯¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ô¤¢¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿REAL AKIBA BOYZ¤Î¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Î¥¥ß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¥ª¥¿¥¯¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¶¦´¶À¤ò´¶¤¸¤ë°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËREAL AKIBA BOYZ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¡£¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢RAB¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È·ã¤·¤µ¤Î¶¦Â¸¤¹¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë9·î24Æü¥ê¥êー¥¹¤ÎREAL AKIBA BOYZ¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥êー¥¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Þ¥í¥ó¤¬¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿BIG¥µ¥¤¥º¤Î¹ë²ÚÆÃÁõBOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢ ¡ÈÀ»ÃÏ¡É ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ã¥°¥á¥ó¥³¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¼ýÏ¿¤ÎBlu-ray¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢REAL AKIBA BOYZ¤Ï10·î4Æü¤Ë¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ëÅìµþÂÎ°é´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×
2025.09.24 ON SALE
ALBUM¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Ù
REAL AKIBA BOYZ OFFICIAL SITE
http://abstreem.co.jp/RAB/