【洪水警報】福岡県・直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町などに発表 9日23:49時点
気象台は、午後11時49分に、洪水警報を直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。
福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
10日朝にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日夜遅く
■直方市
□大雨警報
・土砂災害
10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日夜遅く
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■宮若市
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日夜遅く
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日未明から10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒