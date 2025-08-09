気象台は、午後11時49分に、洪水警報を直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。

福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日未明から10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報10日朝にかけて警戒■福岡市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日夜遅く■直方市□大雨警報・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■中間市□大雨警報・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■宗像市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■古賀市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日夜遅く■福津市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■宮若市□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日夜遅く□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■芦屋町□大雨警報・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■水巻町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■岡垣町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■遠賀町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■鞍手町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日未明から10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒