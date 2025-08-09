TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後11時49分に、洪水警報を直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町などに発表 9日23:49時点

福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日夜遅く

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日夜遅く

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■宮若市

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日夜遅く

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日未明から10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日朝にかけて警戒