ホロライブ所属の常闇トワが、2ndアルバム『SHIN』を10月8日に発売する。さらに、10月29日には有明アリーナにて2ndソロライブ＜Tokoyami Towa 2nd Live “SHINier”＞を開催することが決定した。

本作は、全国流通としては2作目となるアルバムで、先行配信された「My Abyss」「バズビバザヴ」「ChewyChewy」に加え、ヒグチアイ、R・O・N、和ぬか、ユリイ・カノン、瀬名航による新曲が収録されている。「シン」というテーマのもと、パワフルさと繊細さを兼ね備えた歌声で多様な楽曲世界を描く作品で、「ChewyChewy」はnqrseが作詞・作曲、柿迫ヒカルが編曲を担当したアッパーチューンとなっており、ラップパートが印象的な作品だ。

完全生産限定盤（9,900円）にはアクリルブロックキーホルダー、アナザージャケットカード（直筆サイン入りランダム封入）、MVカットステッカーセット、カードゲームPRカード、キャンペーン応募券などが付属。通常盤（3,300円）にはジャケットイラストステッカーが封入される。いずれも予約受付中だ。

ライブ＜Tokoyami Towa 2nd Live “SHINier”＞は、10月29日に有明アリーナで開催され、現地会場チケットはSHINier Supporter席（16,000円）、S席（12,000円）、A席（9,500円）、B席（8,300円）の4種となっている。1次先行は8月8日〜17日、2次先行は8月27日〜9月7日で受け付ける。一般販売は9月20日開始。配信チケット（6,500円）はSPWNとZAIKOで8月8日21時から販売され、公演終了後も11月29日までアーカイブ視聴が可能となっている。

『SHIN』

2025年10月8日（水）発売

予約：https://cover.lnk.to/SHIN

●完全生産限定盤

HOLOEC-050 9,900円（税込）

仕様：スリーブボックス（A4サイズ）

予約：https://shop.hololivepro.com/products/tokoyamitowa_2ndalbum_shin_limited

封入特典：

・アクリルブロックキーホルダー

・アナザージャケットカード（数量限定で直筆サイン入り）

・MVカットステッカーセット6種

・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード hBP03-051「常闇トワ」

・プレゼントキャンペーン抽選応募券

●通常盤

HOLO-021 3,300円（税込）

予約：https://cover.lnk.to/SHIN

封入特典：

・2nd Albumジャケットイラストステッカー

＜Tokoyami Towa 2nd Live “SHINier”＞