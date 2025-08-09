ÀïÁè¤ÇÁ´¹ñÂç²ñÃæ»ß¡ÄÂçÀµ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç4¸µ¹æ¤ÇËÂ¤¤¤ÀÎò»Ë¡¡ÁÏÉô100¼þÇ¯·Þ¤¨¤¿Ê¡¹â¡Ê¤Õ¤Ã¤³¤¦¡Ë¥Ð¥ì¡¼Éô¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡¡ÖÊ¡¹â¡Ê¤Õ¤Ã¤³¤¦¡Ë¡×¤ÎÄÌ¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¹â¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬ÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢8·î16Æü¤ËÆ±¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ÇÆ±¤¸¤¯Ê¡²¬¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë½¤Í²´Û¹â¤ÈµÇ°»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÅöÆü¤Ï»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ë²ì²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Ê¡¹â½Ð¿È¤ÇÉô¤ÎOB¡¦OG²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹·¯É×¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡áKBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¼ÒÄ¹¡á¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤¹°ìÆü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÏµìÀ©Ê¡²¬Ãæ»þÂå¤Î1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö9¿ÍÀ©¤Ç¡¢1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö1943¡ÊÆ±18¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÉô°÷¿ô¤ÏÃË»Ò¤¬1¡¢2Ç¯À¸¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í¡£¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷»Ò¤â19¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ°é´Û¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¶¦ÍÑ¤Ç¡¢¥³¡¼¥È1ÌÌÊ¬¤·¤«»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃË½÷¤Ç»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤Ê¤É¹©É×¤·¤ÆÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤Î¸©Âç²ñ½Ð¾ì¡£ÃË»Ò¤Î°ÂÉð³¤ÅÍ¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÉô³è¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¡¼¥ÖÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Á´¹ñ¹â¹»¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Îò¤¬¤¢¤ë¶¯¹ë»ä³Ø¤ÎÅìÊ¡²¬¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤â±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Î»°ÂðÆáÆà¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤Î¹â¹»À¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤âÂÎ°éº×¤âÊ¸²½º×¤â°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¡¹â¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¤¬Îý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡100¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾µÁ°·¼¸å¡Ê¤·¤ç¤¦¤¼¤ó¤±¤¤¤´¡Ë¡Á¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ØÌä¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸½ÌòÉô°÷¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÏÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ820¿Í¤Û¤É¡£ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢»×¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡Ö8¡¦16¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë