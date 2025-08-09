トリ前で夕暮れにそよぐ潮風が心地よいGARDEN STAGEに、開演前の影ナレで『えびちゅうファミリーのみんなー、どうかなー？』と声が流れ、会場一杯に集まったファミリーとフレンズ（LuckyFesの観客）が歓声で応えると『楽しんでいこうねー！』と返ってくる。私立恵比寿中学は今年で3年連続となる＜LuckyFes＞GARDEN STAGE参戦。にもかかわらず、ライブが始まるまでは毎回何が起こるかわからないところが“えびちゅう”の楽しいところだ。

そんなこの日の1曲目を飾ったのは近年再バズが目覚ましい、フェスであればつい聴きたくなる「仮契約のシンデレラ」。安本彩花が公欠のため7名での出演になったえびちゅうだったが、楽曲イントロからその7人に囲まれる形でセンターにお笑いコンビ・オズワルドの2人が出演するサプライズコラボが発生し会場が笑顔に包まれた。コラボのきっかけは、私立恵比寿中学とオズワルドがパーソナリティを務めているMBSラジオ『えびちゅう☆なんやねん』での発言とのこと。

コラボの後は仲村悠菜が「短い時間ですが、いろんな“えびちゅう”を堪能してください！」とフレンズに告げ、すかさず高速ヘヴィサウンド全開の「PANDORA」を爆音で投入。1曲前との振り幅が激しすぎる選曲をがむしゃらな勢いで押し出してくるえびちゅうにファミリーは喜々として跳ね回り、続く「放課後ゲタ箱ロッケンロールMX」でもメンバーが繰り出すエアギター、ハイキック、ヘドバン等の煽りにペンライトを熱く振って盛り上げた。デジタルアッパーチューン「あたしきっと無限ルーパー」のコミカルさとスケール感を併せ持つパフォーマンスは、夕暮れの野外ステージにもしっくりとハマった。

激しいブロック後のMCでは、メンバーたちが汗をかきつつ清々しい笑顔で次々「あついねー！」と声をあげる。LuckyFesは茨城県・国営ひたち海浜公園での開催ということで、今回は茨城県出身の桜木心菜がマイクをとった。桜木おすすめの茨城県名物は「なっとうスナック」。安本彩花の大好物でもあるらしいと和む豆知識をはさみ、後半戦一曲目の「MISSION SURVIVOR」も「今日は“いばらき”で回していきましょう！」とご当地コールに変えて楽しんでいく。

真山りかの「まだまだいけますかー！ えびちゅうと一緒に特別な夏、過ごしていきましょう！」からブラスサウンドが爽やかな「青春ゾンビィィズ」、そしてラストには皆がY・E・L・Lの文字をつくる「YELL」で会場は多幸感溢れるお祭りムードに。おりしも陽が落ち、まばゆいステージライトの輝きに照らされながら「せーの！」「ラッキ〜フェ〜ス（LuckyFes）！」と陽気な全員コールを宙にあげて終演となった。

取材・文◎宮川直子

写真◎今元秀明

セットリスト

1.仮契約のシンデレラ

2.PANDORA

3.放課後ゲタ箱ロッケンロールMX

4.あたしきっと無限ルーパー

5.MISSION SURVIVOR

6.青春ゾンビィィズ

7.YELL

