¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û»³²¼Âçµ±¤¬£²ÃåÈ¯¿Ê¡¡º£Àá¤Ïà»³²¼£³·»ÄïáÂ·¤¤Æ§¤ß¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Âè£µ£³²ó¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼Âçµ±¡Ê£²£¸¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬½éÆü£´£Ò¡¢£²¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡££²¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢½Å¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤ò¾å¤²¤ëÄ´À°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È½®Â¤Ë¤ÏÉÔËþ´é¡£Êý¸þÅ¾´¹¤ò¤·¤Æ¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£¶·î¼ã¾¾¤«¤é»ùÅç¢ª½»Ç·¹¾¢ª¤Ó¤ï¤³¤È£´ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤â£¶¡¦£¶£³¡Ê£¹Æü¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç½é¤Î£Á£±µé¾º³Ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â¡¢°¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤¬¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤ÏÄï¤ÎÂóÌ¦¡¢ÃÒ¸Ê¤â»²Àï¤Çà»³²¼£³·»ÄïáÂ·¤¤Æ§¤ß¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç½éÍ¥¾¡¤âÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£