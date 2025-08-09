世界の名手が集い４チーム１２騎手で争われるドバイデューティフリー シャーガーカップ（英国・アスコット競馬場）が現地時間９日（日本時間同日夜）行われ、日本から参戦した坂井瑠星騎手がプリンスオブインディアに騎乗した４Ｒのシャーガーカップ・スプリント（芝１２００メートル）で勝利を飾った。１Ｒは２着。２度目の騎乗となった３Ｒは１０着だったが、この日３度目の騎乗となった４Ｒで会心の勝利を挙げた。

レースでは最後の直線で内から鋭い脚で伸びて先頭に立つと、ホリー・ドイル騎手のミルフォード（２着）、デルフィーヌ・サンティアゴ騎手のフラッシュハリー（３着）の追い上げをしのいだ。

武豊騎手（０７年１勝、０８年２勝、１１年１勝）、横山和生騎手（２３年１勝）に続く日本人騎手３人目の勝利。馬上インタビューでは日の丸の旗をまとい、「馬がとても強かったです。私のアスコットコースでの最初の勝利。とてもハッピーです」と英語で回答。テレビカメラに対し、サムアップポーズを見せたりもしていた。

その後、馬から降りてのインタビューでも「私のアスコット、英国での最初の勝利。夢が叶いました」。インタビュアーの「あなたはサウジカップのウイナー、そのときの喜びよりも大きいですか？」の質問には「セイム、セイム（同じくらい）。アイラブアスコット」と笑顔で答えていた。

４Ｒを終え、坂井瑠星騎手、岩田望来騎手がいるアジア選抜チームが５３ポイントでトップに立っている。

◆シャーガーＣ 英愛選抜、世界選抜、欧州選抜、今年から設けられたアジア選抜の４チーム（各３人）対抗で６レースの合計ポイントを競う。１着１５ポイント（以下Ｐ）、２着１０Ｐ、３着７Ｐ、４着５Ｐ、５着３Ｐ。