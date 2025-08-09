¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¡Ö·è¤·¤ÆÌµÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢Æó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥¹¥¿¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÇëÈø¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢º£Æü¤Þ¤Ç£·ÂÇÀÊÎ©¤Á¡¢£·ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£Æó·³¤Ç¤Ï¡Ö£²£°ÂÇÀÊ¡×¤òÉüµ¢¤ò¥á¥É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ðº£·îËö¤Ë°ì·³¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤ËÆþ¤ë¤È²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù¾ã¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¿¾¯¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø£²£°ÂÇÀÊ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÌµÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£