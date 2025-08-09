移籍金は最大140億円超え…マンUが22歳のスロベニア代表FWシェシュコを獲得!
マンチェスター・ユナイテッドは9日、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコ(22)がライプツィヒから加入すると発表した。契約期間は2030年6月までの5シーズン。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は7650万ユーロ(約131億6000万円)で、成績に応じたボーナス850万ユーロ(約14億6200万円)が含まれるという。
シェシュコは2023年夏にザルツブルクからライプツィヒへ渡り、昨季は公式戦45試合の出場で21ゴール6アシストを記録した。過去2シーズン、欧州5大リーグの23歳以下の選手の中で最多得点者となっている。
スロベニア代表としては、2021年6月に同国史上最年少の18歳1日でデビュー。すでに国際Aマッチ通算41試合に出場し、16ゴールを挙げている。
同メディアによると、ニューカッスルもシェシュコにオファーを出していたというが、最終的にユナイテッドが契約を勝ち取った。
シェシュコはクラブ公式サイトを通じ、「マンチェスター・ユナイテッドの歴史は言うまでもなく非常に特別なものだが、僕を本当にワクワクさせているのは未来だ」と語り、以下のように続けている。
「プロジェクトについて話し合った時、このチームが成長を続け、まもなく再び最高のタイトルを争うための準備が全て整っているのが明確だった」
「到着した瞬間から、クラブが醸し出すポジティブなエネルギーと家族のような雰囲気を感じた。ここは自分の能力を最大限に発揮し、あらゆる目標を実現するのに最適な場所であることは間違いない」
「ルベン(・アモリム監督)から学び、チームメイトと一緒に自分たちが必ず達成できると信じている成功を勝ち取るのが待ち切れないよ」
フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏は「ベンヤミンは驚異的なスピードと、DFをフィジカルで圧倒する能力という稀有な組み合わせを持ち、世界のサッカー界で最も類まれな若き才能の1人だ」と称賛。「私たちはベンヤミンのキャリアを注意深く追跡してきた。データ分析と調査の結果、彼はマンチェスター・ユナイテッドで活躍するために必要な資質と人格を備えていると結論づけた」と述べた。
シェシュコは2023年夏にザルツブルクからライプツィヒへ渡り、昨季は公式戦45試合の出場で21ゴール6アシストを記録した。過去2シーズン、欧州5大リーグの23歳以下の選手の中で最多得点者となっている。
同メディアによると、ニューカッスルもシェシュコにオファーを出していたというが、最終的にユナイテッドが契約を勝ち取った。
シェシュコはクラブ公式サイトを通じ、「マンチェスター・ユナイテッドの歴史は言うまでもなく非常に特別なものだが、僕を本当にワクワクさせているのは未来だ」と語り、以下のように続けている。
「プロジェクトについて話し合った時、このチームが成長を続け、まもなく再び最高のタイトルを争うための準備が全て整っているのが明確だった」
「到着した瞬間から、クラブが醸し出すポジティブなエネルギーと家族のような雰囲気を感じた。ここは自分の能力を最大限に発揮し、あらゆる目標を実現するのに最適な場所であることは間違いない」
「ルベン(・アモリム監督)から学び、チームメイトと一緒に自分たちが必ず達成できると信じている成功を勝ち取るのが待ち切れないよ」
フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏は「ベンヤミンは驚異的なスピードと、DFをフィジカルで圧倒する能力という稀有な組み合わせを持ち、世界のサッカー界で最も類まれな若き才能の1人だ」と称賛。「私たちはベンヤミンのキャリアを注意深く追跡してきた。データ分析と調査の結果、彼はマンチェスター・ユナイテッドで活躍するために必要な資質と人格を備えていると結論づけた」と述べた。