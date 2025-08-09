2¿ÍÂà¾ì¡¢PKÈ½Äê¤â½Ð¤¿ÀîºêFÂÐÊ¡²¬¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¿·¶¥µ»µ¬Â§¤òÂÎ´¶¤·¤¿Î¾¼ç¾¤ÎËÜ²»
[8.9 J1Âè25Àá ÀîºêF 2-5 Ê¡²¬ UÅù¡¹ÎÏ]
¡¡¼ç¿³¤È¤ÎÈ½Äê³ÎÇ§¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¼ç¿³¤Ø¤Î¼è¤ê°Ï¤ß¤Ê¤É¤òËÉ¤°¿·¶¥µ»µ¬Â§¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£Àá¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤äPK¤ÎÈ½Äê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÂç»ö¾Ý¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ç¿³¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀîºêF¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óMFÏÆºäÂÙÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤â¼ç¿³¤È¤ÎÄÌ¾ï¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢È½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤ß¤¬¼ç¿³¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÀîºêF¤ÈÊ¡²¬¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÆñ¤·¤¤È½Äê¤Î¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¤ËÀîºêF¤ÎDF¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Âà¾ì½èÊ¬¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏDF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ¤¬2ÅÙÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÀîºêF¤Ï¤³¤Î»î¹ç2¿ÍÌÜ¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤ÏMFµÌÅÄ·ò¿Í¤¬¼«¿ØÆâ¤ÇÁê¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤PK¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀ¶¿åÍ¦¿Í¼ç¿³¤¬Î¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Î¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¼ç¿³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¼ç¿³¤Ë¶á´ó¤ë¾ìÌÌ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥²¡¼¥à¤¬¶µºà¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤(¼ç¿³¤Ë)¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×(ÏÆºä)¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ò¼ç¿³¤«¤é°ú¤Î¥¤¹Ìò³ä¤âÃ´¤¦¡£ÏÆºä¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬(¼ç¿³¤Î¤È¤³¤í¤Ë)¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡ÝµÊ°¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Áª¼ê¤È¼ç¿³¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÏÆºä¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤À¤±¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¿¤Ö¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃç´Ö¤Î¶»Ãæ¤òÎ¸¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËºÝ¤¯¤ó¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ(¼ç¿³¤Ë)ÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óDFÆàÎÉÎµ¼ù¤âÏÆºä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤òÀ©»ß¤·¤Ê¤¬¤é¼ç¿³¤ÈÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀþ°ú¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½é¤Î»î¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£(¼«Ê¬¤â)¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÌ·Àè¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿³È½ÃÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
