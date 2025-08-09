綱島ら主力4人が移籍…東京V谷口栄斗「俺がやらないといけない」大一番制する今季初ゴール!
[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]
待望の今季初ゴールが、主力の大量流出に揺れるクラブを勢いづける決勝点となった。東京ヴェルディDF谷口栄斗は0-0で迎えた後半17分、右サイドに開いたMF齊藤功佑からの左足クロスにファーサイドで反応。「ハーフタイムに功佑くんに『ファーが空いているんでファーに蹴ってください』と言っていたらいいボールを蹴ってくれた」。狙い通りのボールに高い打点のジャンピングヘッドで合わせ、膠着した試合を動かした。
前半だけで12本のCKを獲得するなど、セットプレーで勢いを見せたこの日の東京V。「チームとして今日は相手に守備をさせて、ストロングを消すということに取り組んでいた」。相手の攻撃を担う両ウイングのFWエウベルとFWヤン・マテウスを敵陣に押し込むべく、徹底的なクロス攻勢を展開したのは狙いどおりだったが、フィニッシュの形を作れないままハーフタイムを迎えたのが悔やまれた。
谷口が感じていたのは、ニアサイドで跳ね返されることが多かったクロスの課題だった。「エウベル選手、ヤン・マテウス選手に守備をさせる狙いがあったけど、『ファーも空いているので見ておいてくれ』という話をした」。得点はオープンプレーからのクロスだったが、もともとは逆サイドで獲得したFKが起点。ゴール前の駆け引きを制した谷口は「それが上手くハマったので功佑くんに感謝したい」と喜びを語った。
今月6日には共に東京Vジュニアから育った1学年下の日本代表DF綱島悠斗のアントワープ移籍が発表され、3バックの戦力低下が懸念されている中で迎えたこの一戦。今夏の移籍ウインドーではFW木村勇大(名古屋)とMF翁長聖(長崎)もクラブを離れ、6月には同じく3バックを担っていたDF千田海斗(鹿島)もステップアップ移籍を決断しており、CBの主力として唯一クラブに残る立場となった谷口は特別な思いで試合に臨んでいた。
「外から見ればネガティブな印象はあると思うけど、城福さん(城福浩監督)も言っていたけどそういったネガティブな雰囲気をパワーに変えられるのが僕たちのチームだと思う。僕もポジティブに捉えて、より自覚と『俺がやらないといけない』という気持ちが芽生えた期間だった」(谷口)
そんな絶好のタイミングでの今季初ゴールだった。「去年から感触は良かったけど、今年はなかなか取れずにいたけど、日頃から練習はしていた。チームを勝たせるCBはセットプレーで流れが悪い時に決められるので、そういった選手像をより目指したい」。そう前を見据えた25歳は残留争いでの貴重な白星に「チームとしての成長を感じるし、この戦いをベースにしないといけない。ただの1勝ではあるけど、大きな意味を持つ1勝だと思うので継続していきたい」と充実感をにじませた。
(取材・文 竹内達也)
