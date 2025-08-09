「服どこで買えば、、」→【LEPSIM】がおすすめ！ 40代スタッフがお手本♡「サマ見えコーデ」

40・50代になると、「最近、何を着ればいいか迷う」「若すぎず、それでいて地味に見えない服がほしい」といったコーデの悩みが増えてきそう。そんなときは、【LEPSIM（レプシィム）】をぜひチェックしてみて。トレンド感と落ち着きを兼ね備えた絶妙なバランスは、大人世代にぴったりです。今回は、40代後半のスタッフ・HIROMIさんがリアルに着こなす「サマ見えコーデ」をピックアップ。こなれたシルエットや配色、重ね方のテクニックにも注目してください。

気負わずオシャレなリラックスコーデ

モノトーンでまとめた、大人のリラックスコーデ。チュニック丈のデニムシャツに、ボリュームのあるパンツを合わせて、今っぽく仕上げています。ロゴTをレイヤードすることで、間延びせず、程よくフレッシュなムードに。落ち着いた配色の中で、品よく映えるロゴがアクセントになり、大人のカジュアル感を引き立てています。ゆったりとしたシルエットにキャップを合わせて、アクティブな軽やかさを添えたバランスも魅力です。

サマ見えを狙える着こなしテクニック

ベーシックなノースリーブトップスに、とろみ素材のカーゴパンツを合わせた、大人のカジュアルコーデ。さりげない光沢を含んだ生地が、抜け感のなかに上品さを添えています。足元はサンダルで軽やかに仕上げ、大判スカーフをウエストにひと巻きすれば、さりげなく視線を引き寄せるアクセントに。全体をミニマルなトーンでまとめれば、統一感のある洗練されたムードに仕上がりそうです。気負わず着られてサマになる、そんなテクニックをこの夏の装いに取り入れてみて。

旬のアイテム使いで着映えるバランス

プリントTシャツに上品なレーススカートを合わせた、甘辛バランスが光るコーデ。トレンドのレーシーな素材を取り入れた、地味見えしない着こなしです。さらりと羽織った5分袖ジャケットはリネンライクな素材で、夏でも快適に着られつつきちんと感もキープできそう。透け感のあるレーススカートが大人のフェミニンさを引き立て、程よいラフさも漂う絶妙なバランスにまとまっています。都会的な抜け感をまとった装いは、休日のお出かけにもぴったりです。

ワンピースでパッと華やぐレイヤード

ワンピを味方にすれば、夏らしいこなれ感のあるスタイルに。HIROMIさんはビタミンカラーのワンピにジーンズをレイヤードし、今季らしい着こなしに仕上げています。一枚だと少し心もとないときにも安心感のあるスタイル。ふんわり広がるギャザーシルエットが風をはらみ、リラクシーでありながら華やかな雰囲気に。旅行やテーマパークへのお出かけなど、アクティブに過ごす日の装いにもおすすめ。足元はフラットサンダルを合わせれば、大人らしい抜け感のあるバランスにまとまります。

