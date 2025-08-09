¶¯ÅÙ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿J2¾å°ÌÂÐ·è¤ÏÀéÍÕ¤Ë·³ÇÛ¡¡¾®ÎÓ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¤¿¡×ÂçµÜ·âÇË¤Ç¾º³Ê·÷2°Ì¥¡¼¥×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡ÀéÍÕ1¡½0ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡NACK¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ï5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¡¦ÀéÍÕ¤¬¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç·Þ¤¨¤¿4°Ì¡¦ÂçµÜ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò1¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¸åÈ¾2Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤ÇÃ¥¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£¶¯ÅÙ¤È¶¯ÅÙ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿·ãÆ®¤Ë¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡£90Ê¬¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡16Ç¯ÌÜ¤ÎJ2¤òÀï¤¦º£µ¨¤Ï³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼ó°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£5¡Á7·î¤Ë8ÀïÌ¤¾¡Íø¤È°ì»þ¼ºÂ®¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï2¾¡1Ê¬¤±¤È¾å¾ºµ¤ÇÛ¡£¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢J1¾º³Ê·÷¤Î2°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿ÂçµÜ¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾ö¤ß³Ý¤±¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤¬±ó¤¯5°Ì¤Ë¸åÂà¡£Ä¹ÂôÅ°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬Á´ÎÏ¤Ç°µ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÇÔ°ø¤Ëµó¤²¡¢¡Ö²¿¤È¤«¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£