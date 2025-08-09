「日本への夢のような旅行！日本文化、人生観、価値観、人々、素晴らしい場所…ありがとう」再来日したサビオラが感謝感激

今夏も世界的チームがプレシーズンツアーで来日し、日本のファンたちを沸かせた。

また、元レジェンドスターたちも日本を訪れている。

元アルゼンチン代表FWハビエル・サビオラもそのひとり。

彼はこれまで何度も来日しているが、今回は妻と2人のお子さんとともに日本を訪れた。

奥さんとは茶道を楽しみ、子供たちは日本が誇る世界的人気漫画『キャプテン翼』の作者である高橋陽一さんから直筆のサイン入りイラストをゲット。

サビオラは今回の来日で、日本への愛をさらに深めたようだ。「ありがとう」という日本語を交えて、SNSにこんな感謝を綴っていたのだ。

「日本への夢のような旅行！訪れるたびに、よりよい思い出が持って帰っています！

日本の文化、人生観、価値観、人々、素晴らしい場所に、私たちは魅了され続けています…本当に素晴らしい数日間でした！またすぐに戻ってきたいですね。Arigato。ありがとう」

43歳のサビオラは、かつてバルセロナやレアル・マドリーでプレーし、アルゼンチン代表として2006年W杯にも出場。

2003年に長居陸上競技場で行われた日本代表との親善試合にも出場している（アルゼンチンが4-1で勝利）。