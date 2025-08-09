川崎はＤＦウレモビッチが開始１５分退場で暗転　ＭＦ橘田が先制点も実らず…等々力で福岡戦２５年ぶり黒星

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 川崎２―５福岡（９日・Ｕ等々力）

川崎は前半１５分に新加入ＤＦウレモビッチが危険なスライディングで一発退場。同点の前半アディショナルタイム７分にはＤＦファンウェルメスケルケン際が相手の突破を止め、２枚目の警告を受け、２人少ない状況になった。後半の４５分間を９人で戦ったことが大きく響いた。

２―２で迎えた後半２８分にＦＷ名古にＰＫを決められ、勝ち越された。その後もＦＷ碓井、ＦＷ紺野に追加点を許し、今季最多の５失点。７月２０日のＧ大阪戦（１●２）に続く、今季初のリーグ戦連敗を喫した。等々力での福岡戦敗戦は２０００年６月２４日以来、２５年ぶりとなった。

開始４分に今季初得点を挙げたＭＦ橘田は「いい形で先制できたが、退場者も出て想定外の展開になってしまった。ああいう展開にならないようにチームとしてもいい勉強になったので、これからに生かしたい」と勝利につながらず、悔しそうに話した。

この試合ではセルビア出身ＦＷロマニッチが途中出場でデビュー。数的不利の厳しい状況での投入で、チャンスはほとんどなかった。「今日の試合は２人少ない状況だったので、チームにとって不運だった。自分自身の評価はとくに言うことは難しい。（次戦以降）とにかくチームに貢献したい」と助っ人は前を向いた。