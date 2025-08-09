◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（８日・横浜）

慣れ親しんだ横浜の地で、新たな一歩を踏み出した。１点を追う５回２死、乙坂智外野手が代打で登場。かつての本拠地はどよめきと拍手で包まれた。

先発・ケイが投じた初球の１４２キロ変化球に反応。「スコアラーの方々とも話しながら軌道をイメージして、そのイメージ通り来た」。振り抜いた打球は、左翼・佐野が伸ばしたグラブをかすめてフェンス際で弾んだ。巨人加入後、４打席目で初安打となる左越え二塁打。「（横浜は）大好きな球場の一つですし、知ってくれているファンの方々も多いので、元気な姿を見せられて良かった。間違いなく自分の野球人生の中でも、幸せな１日になった」と、喜びをかみしめた。

２１年までの１０年間はＤｅＮＡでプレー。退団後はメキシカンリーグや米マイナーなどを渡り歩いた苦労人は、入団テストを経て７月中旬に巨人入りし、４年ぶりにＮＰＢに復帰。海外で培ったハングリー精神でバットを振り続けた。「何とか期待に応えたいという思いがある。ずっと打てていなかったので、１本出てだいぶほっとした」。背番号５４は、思わず顔をほころばせた。