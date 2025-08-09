「ウエスタン、オリックス０−８阪神」（９日、ほっともっとフィールド神戸）

阪神は投打がかみあい、快勝を収めた。先発の西勇は６回無安打無失点と好投。走者を背負ったのは味方の二塁失策と四球１つのみだった。その後も島本、ネルソンとノーヒットを継続したが、小川が右前打を浴び、惜しくもノーノーリレーは逃した。

打線は初回から猛攻で８得点。合流初日に出場した島田が５打数３安打と気を吐いた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−西勇をはじめ、投手陣の奮闘が光った。

「やっぱり西勇輝だよ。リズム、コントロール。もうやっぱりコンビネーションっていうところでは栄枝が良い勉強になると思ってね。西勇輝と組ませたけど栄枝も良いリードしていたし、そういった意味ではうまくバッテリーでやってたね」

−小川は順調に復帰へ向かっている。

「あー順調だ。こうやって実戦でね。投手陣は、中継ぎが渋滞しているけど、こうやって実戦で投げるのが彼の、良いときの一平に近づいてくる。最初にヒットを打たれても、持ち味のコントロールというかそういうところもさすが。緩急つけないかんな」

−打線では島田が合流初日に好成績。

「昨日５タコか。落ちてきてどうかなと思ったけど、練習からももう一度１軍に上がりたいという姿勢が見える。そういうのがゲームに出てるよ。１軍が良いチーム状態でもう１回輪に入りたいっていう。そういう気持ちが出とるわ」

−椎葉が１軍に合流。期待することはなにか。

「このファームでロングリリーフもやってきてるし、そういうのをどうやって１軍でアピールするか。楽しみだよ。自信を持って投げてほしいな。今良いボールいってるから。コースを狙いすぎず、ミットめがけて投げてほしい」