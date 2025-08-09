¡Ö³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÆüËÜ°ì¤Ø¤¢¤È°ìÊâ¤Î²ù¤·¤µ¤È¼ê±þ¤¨¡¡Á´¹ñÁíÂÎ½àV¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤¬ÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ËÎ©¤Æ¤¿¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ï8·î9Æü¤Ë²¬»³»Ô¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ç½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Ï·è¾¡¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¶âÍö²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡½3¡Ê22¡½25¡¢16¡½25¡¢26¡½24¡¢20¡½25¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍö²ñ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î2²óÀï¤ÇÂè3¥·¡¼¥É¤ÎÂçºå¹ñºÝ¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂè2¥·¡¼¥É¤ÇÃÏ¸µ²¬»³¤Î½¢¼Â¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÎÊ¡²¬¸©Àª¤Ç¤Ï1972Ç¯¤ÎÇîÂ¿½÷»Ò¾¦¹â¡Ê¸½ÇîÂ¿½÷»Ò¹â¡Ë°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ËÇ÷¤ëÆ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¡£·ë²Ì¤Ï½é½Ð¾ì¤·¤¿2021Ç¯¤Î16¶¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×Àï¤«¤é·×7»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´é¤Ë¤Ï°ìÍÍ¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ä¡×¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÇë¸¶Àé¿Ò¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÚÃÛ¼ÓÎÉ¤äµÈÅÄ¼ëÍû¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Ç¤ÏÃæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¡ÖÁ´¹ñ3°Ì¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¹â¹»¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡£¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤½¤³¡Ê3°Ì¡Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾ï¡¹¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯»°¤Ä¤¢¤Ã¤¿Á´¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¢ªÍ¥¾¡¢ªÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¾å¤êÄ´»Ò¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤âÇë¸¶¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤Îº´¡¹ÌÚÈþ¼ÓØª¡¢Æ±179¥»¥ó¥Á¤ÎÃÓ±Ê°´¤ÎÎ¾3Ç¯À¸¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÍí¤á¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤µ¤¯Îö¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌÚÃÛ¤Î¹ëÂÇ¤ä¡¢¾¡Éé¶¯¤¤µÈÅÄ¤Î¹ªÂÇ¤âÍ×½ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇë¸¶¤¬¸À¤¤ÀÚ¤ë¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¡£¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ËÂ÷¤»¤¿¤Î¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë¶¡µë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤«¤é¤À¡£ÆÃ¤Ë1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î²ìÀîºéÊæ¤¬ºÆ»°¤Î·ø¼é¤òÈäÏª¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤â·üÌ¿¤Ë½¦¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇë¸¶¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖÂ®¤µ¡×¤È¡ÖÀºÅÙ¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î¶âÍö²ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤ËÃ¥¤¦¤Ê¤É°ÕÃÏ¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ö´ðÁÃ¤ä´ðËÜ¤Îº¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶âÍö²ñ¤ÎÄìÎÏ¤òÇ§¤á¤¿ÂçÃ«¹°Ç·´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£²¬»³¤Î¹â¹»¤Ç8Ç¯¤Û¤É»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²ñÃæ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´¶³´¿¼¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬À¸ÅÌ¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥ß¥¹¤â¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¡¢½Õ¹â¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÚÃÛ¤È¤È¤â¤ËÂç²ñ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È6¡×¤Ëµ±¤¤¤¿Çë¸¶¤Ïô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥³¡¼¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Î¡Ö3°Ì¡×¤«¤é³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¡Ö2°Ì¡×¡½¡£ÁÏÎ©140¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î¶â»úÅã¤Ø¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¡¢´üÂÔ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¡£³Ø±¡¤Î°¦¾Î¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌö¿ÊÊª¸ì¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎÂÀ×
¡ÚÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×Àï¡á8·î6Æü¡Û
2¡½0¡Ê25¡½18¡¢25¡½20¡Ë¹â¾¾¾¦
¡Ú·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡á8·î7¡Á9Æü¡Û
¡ã1²óÀï¡ä
2¡½0¡Ê25¡½16¡¢25¡½14¡Ë°ÂÍè¡ÊÅçº¬¡Ë
¡ã2²óÀï¡ä
2¡½0¡Ê25¡½23¡¢25¡½11¡ËÂçºå¹ñºÝ
¡ã3²óÀï¡ä
2¡½0¡Ê25¡½20¡¢25¡½16¡Ë»°½Å
¡ã½à¡¹·è¾¡¡ä
2¡½0¡Ê25¡½19¡¢25¡½20¡Ë»¥ËÚÂçÃ«
¡ã½à·è¾¡¡ä
2¡½0¡Ê25¡½22¡¢25¡½20¡Ë½¢¼Â¡Ê²¬»³¡Ë
¡ã·è¾¡¡ä
1¡½3¡Ê22¡½25¡¢16¡½25¡¢26¡½24¡¢20¡½25¡Ë¶âÍö²ñ¡ÊÂçºå¡Ë