気象台は、午後11時12分に、大雨警報（土砂災害）を直方市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・直方市に発表 9日23:12時点

福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北九州地方では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日明け方





□洪水警報10日朝にかけて警戒■福岡市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日明け方■直方市□大雨警報【発表】・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒■中間市□大雨警報・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日明け方■宗像市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■古賀市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■福津市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■宮若市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■芦屋町□大雨警報・土砂災害10日未明から10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日朝■水巻町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■岡垣町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日明け方■遠賀町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日明け方■鞍手町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒