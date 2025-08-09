TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後11時12分に、大雨警報（土砂災害）を直方市に発表しました。

福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北九州地方では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日明け方

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日明け方

■直方市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日明け方

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日朝

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日明け方

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日明け方

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒