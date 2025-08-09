◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。同点に追いつかれた後の７回２死二、三塁で登板し４番・宮崎敏郎内野手を右飛に打ち取る好救援をみせた菊地大稀投手が２年ぶりとなる今季初勝利を挙げた。マルティネス投手は３３セーブ目。

【巨人・又木鉄平投手の一問一答】

ー初勝利ならずもチームは勝った

「グリフィンの代役として投げて、チームが勝てて、そこが一番よかったです」

ー今日投げてみての課題、収穫は

「とにかくゾーンで勝負できたっていうのと、試合前にもバッターと勝負する、っていう気持ちの中で向かっていきましたし、打たれたところも自分が納得してないボールとか、投げ切れてないっていうところじゃなかったので、そこは良かったところかなと。あとは先発として５イニング、６イニング、７イニング投げられなかったっていう責任を感じて、中継ぎ陣に負担をかけてしまったので。そこは先発をやる上で大事なことかなと思います」

ー長いイニング投げるためのこれからの課題は

「試合中に監督から『変化球の腕の振りが緩んでしまう』っていうところを指摘していただいたので。決め球の精度だったりっていうのは、追い込んだ中で三振が今日、１つしかなかったので、そこをもっと詰めなきゃいけないなと」