次回 8月16日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。

今回は、昨年、自身最大規模のアリーナツアーで35万人を動員し、アジアツアーも控える日本を代表するバンド SEKAI NO OWARI 1時間スペシャル。ヒット曲「RPG」や名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲豪華ライブを披露！

さらに、テレビ初解禁となるメンバー思い出の地を巡るロケも！

SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園・野外音楽堂へ。このライブでは後のヒット曲「虹色の戦争」の原型となる楽曲も初披露された。しかしこの初ライブで解散の危機!? 一体なぜ？Fukaseの実家に眠っていた、その初々しい初ライブの秘蔵映像をテレビ初公開！

デビュー前2009年に出演したミュージックバトルイベントの会場となった商業施設にも。イベントの結果は惨敗？当時の心情を語る！

