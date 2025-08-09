目からウロコ！ガス代が節約できる「パスタ」の茹で方

隙あらば涼を求めてしまうような暑い日に、大きなお鍋でグラグラとお湯を沸かしてパスタを茹でるなんて本当はやりたくないというのが本音。でも、パスタは茹でないと食べられない。それなら、少しでも火にかける時間を少なくしましょう！

今回私たちがおすすめするのが、火を消した状態で「パスタ」を茹であげる方法。沸騰させたお湯にパスタを入れたら火を消して放置します。これなら火の前でずっと鍋を見ておくことがないので、暑さ対策にもなりますし、なにより吹きこぼれの心配がないのもうれしい！さらにさらに、ガス代も節約できるんです。

火を消して「パスタ」を茹でる

パスタの袋に記載されている茹で時間分、放置するだけ。茹で時間が足りないと感じたら、長めにお湯の中に入れて様子を見ましょう。

感動の嵐！本当に茹でられた

「光熱費を節約できて本当にありがたい」「吹きこぼれないので料理初心者の私にありがたいレシピです」「余熱できちんとパスタが茹であがりました。エコですね」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）には驚きと感動の声がたくさん寄せられていました。





今後、パスタのゆで方の定番になりそうな画期的なワザ。夏の暑さ対策、ガス代節約、エコ…といいことづくし！パスタの日はこの方法をトライしてみてください。