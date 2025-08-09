【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）

【映像】大谷の謎打球→野手のグラブを弾き飛ばす

8月8日（日本時間8月9日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦でドジャース・大谷翔平が放った一打に、相手野手陣が翻弄された。

2-1、ドジャース1点のリードで迎えた7回裏・ドジャースの攻撃、無死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、2番手ブレンドン・リトルの投じた初球、外角低めのやや遠いところへと投じられた150km/hのシンカーを打ちに行き、一塁方向へと高いバウンドで弾みながら転がるゴロに。これをファーストのウラジーミル・ゲレーロ・ジュニアが伸び上がりながらのジャンプで捕りに行くも、あまりに高く跳ね上がったことからグラブを弾かれ、打球は一二塁間へ。しかもバックアップに入ったセカンドのアーニー・クレメントも、逆を突かれた形で捕り損ねたことから、勢いを失った打球はライト前へと転がり、その間に大谷は一塁を駆け抜け、追加点の好機をお膳立てすることとなった。ブルージェイズ守備陣をある意味、混乱させることとなったこうした大谷の一打にファンからは「混乱してる」「これはしゃあない」「ここまで弾むと思わない」「まさかの展開すぎw」「グラブを弾かなくてもセーフになると思う」「足めっちゃ速いからどの道セーフ定期ｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ラッキーな要素はあったにせよ、大谷はこの一打で久々となる猛打賞に。また、レジェンド右腕マックス・シャーザーとの対戦となった第1・第3打席では、しっかりとボールを呼び込む打撃での巧打を披露し、その復調ぶりをを感じさせることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）