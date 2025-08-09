「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

阪神が連敗を止めた。阪神ＯＢの狩野恵輔氏は、チームバッティングで一時勝ち越しとなる打点を挙げた近本と、八回にヤクルトの４番・村上を封じた及川−坂本のバッテリーを称賛した。

◇ ◇

派手さはなくても首位を独走する阪神の強さを感じる場面が攻守で見られた。

１−１の二回１死二、三塁。近本が打席に入ると、ヤクルトは遊撃が定位置、一塁と二塁は前進守備を敷いてきた。

そして、カウント２ボール１ストライクから、吉村−中村悠のバッテリーはカーブを投じてきた。

中村悠からすれば、手を出してくれれば、引っかけて内野ゴロを打たせれば本塁アウト。打ってこなければ追い込めるという計算があったと思う。

ここで近本は強引にいかずに、狙い打ったように逆方向へのショートゴロを放った。これで三塁走者が生還して勝ち越し点が入った。

この場面、絶対にベンチからサインなどで指示は出ていないはずだし、打者からすれば強く打ちたい場面でもある。それでも近本は相手の守備位置を見た上で、冷静に状況に応じたバッティングを見せた。打者としての素晴らしさを感じる場面だった。

バッテリーも相手に流れを渡さない投球を見せた。同点の八回。及川はヤクルトのクリーンアップを迎えるイニングで投入された。１死後、打者・村上を迎えた場面。及川−坂本のバッテリーは息が合った攻めを見せた。

２人は前日８日のヤクルト戦でも、延長十一回に村上と対戦してカットボール、ストレートを見せてスライダーで空振り三振を奪っている。

すると、この日は初球から２球連続でスライダー。村上からすると、前日の配球も踏まえて「スライダーで抑えにきているな」と感じただろう。カウント１−１からの３球目は、外角低めのツーシームがボール球になった後、村上はスライダーを待っていたと思う。

続く４球目を投じる前。及川が首を振った。はっきりは分からないが、坂本から「首を振れ」のサインが出たのではないかと思う。打者からすると、「あれ？スライダーじゃないのかな？」と迷いを生じさせる動きだ。これが生きたと思う。

４球目の内角ツーシームでファウルを打たせ、さらに５球目も内角低めへのボール球のツーシーム。一発が怖い場面で内角を要求した坂本も、及川への信頼があるから要求したと思うし、それに応えて投げきった及川も素晴らしい。

最後はフルカウントからの外角寄りの低めツーシームで空振り三振。村上は少し遅れた空振りだったし、バッテリーの作戦勝ちだったと思う。