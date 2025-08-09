前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球トーク日本シリーズOB戦 今ならアウトな昔の常識SP」に出演し、「対戦するほど打ちにくくなる」投手を明かした。

番組ではプロ野球史に残る「大コスり映像」として、“遅球王”元オリックスの星野伸之氏のカーブを捕手の中嶋聡氏が素手で捕球した珍プレーを紹介。星野氏は「（中嶋氏は）言い訳のように“手痛いです”って言ってたけど、すぐ返してましたからね」と自虐モードで笑いを誘った。

すると星野氏と対戦経験がある片岡氏は「プロ野球って対戦すればするほどデータとかいろんなものに慣れてきて打ちやすくなるが、星野さんの場合は対戦すればするほど打ちにくくなる」と告白。

その理由について「速いボール（への対応）の練習するが、ああいう遅いボールの練習はできない。それも変化球じゃなくて真っすぐが遅いでしょ？それはできないんですよ」と話すと、スタジオは微妙な笑いに包まれた。

「変化球を待って真っすぐを見逃した時の絶望感。ホントに奇麗な回転で来るわけですよ。あーーーーーって」と話すと、星野氏は「そんなに時間かかってないでしょ」と突っ込み。「曲がるやろ、曲がるやろ、曲がらない！みたいな」とノリノリの片岡氏に、MCのダウンタウン・浜田雅功も大笑いだった。