上海地下鉄で男性客が暴言「田舎者は出て行け！」＝中国ネット「負け組」「哀れだな」

上海市の地下鉄で男性客が他の男性客から暴言を吐かれる出来事があった。中国メディアの浪潮新聞が7日付で伝えた。

報道によると、騒動があったのは今月3日。上海地下鉄7号線で、被害を受けた男性が座席に座っていたところ、相手の男性がやってきてぶつかった。男性には傷があり、その部分にぶつかられて痛みを感じたため不満を伝えると、相手の男性は足を組む形で故意に男性の傷を狙って触れようとしてきた。

被害男性は慌てて押さえ、「そんなことをするなら撮影しますよ」と言ってスマートフォンで撮影を開始。すると相手の男性は上海語、英語、普通話（中国語）で侮辱的な言葉を吐き、「田舎者は出て行け！」と言い放った上、暴力を振るってきたという。

被害男性によると、その後も相手の男性の罵倒は続き、次の駅で同行者の女性に引っ張られて降りていったという。

中国のネットユーザーからは4000件を超えるコメントが寄せられており、「上海人のイメージ通り。まさにこんな感じ」「実際、上海人ってこういう人多いよね」「こういうのは上海の中でも負け組だよ。自分がうまくいかない怒りを外地の人に向けているだけ」「田舎者でも彼より金を持ってる人は山ほどいる」「自分は何者でもないくせにどこから来る優越感なんだ」「一生のうちで誇れるのが（上海という）戸籍だけ。哀れだな」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）