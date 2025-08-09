巨人は９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で４ー３と粘り勝ち。阿部慎之助監督（４６）は８回に代打で途中出場し、決勝＆勝ち越し犠飛を放った大城卓三捕手（３２）に賛辞を送った。

接戦を勝ち抜いた。２点リードの４回には岸田のタイムリーで１点差に。１点を追う６回には無死から泉口の同点５号ソロで巻き返すと、キャベッジの中前打と岸田の四球で一死一、二塁のチャンスをつくった。代打・坂本が打席に立つと、二走のキャベッジは初球から三盗を仕掛けた。

この三盗はノーサインだったようで…。阿部監督も「絶対にアウトになってはいけない場面でああやってアグレッシブにいってくれた」と健闘をたたえた。一死一、三塁の絶好機となったところで坂本が勝ち越し適時二塁打を放ち、逆転に成功した。

７回にＤｅＮＡ・蛯名に同点タイムリーを打たれたものの、３―３で迎えた８回無死満塁で代打・大城卓が勝ち越し犠飛を決め、逆転した。

指揮官は背番号２４を「大事なところでいってもらわないといけない選手。最低限の仕事をしてくれたので、勝ちにつながったと思います」と褒めたたえた。

打線がつながったからこそつかんだ勝利だった。「みんな頑張ってくれました」とＧナインをねぎらった阿部監督。今カードの最後となる１０日も勝ち切りたいところだ。