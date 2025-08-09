『with MUSIC』次回はSEKAI NO OWARI 1時間SP！メンバーが思い出の地を巡るロケも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「RPG」「眠り姫」「最高到達点」「図鑑」の4曲を披露！

8月16日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

SEKAI NO OWARI「RPG」「眠り姫」「最高到達点」「図鑑」

今回の『with MUSIC』は昨年、自身最大規模のアリーナツアーで35万人を動員し、アジアツアーも控えるSEKAI NO OWARIの1時間スペシャル。

ヒット曲「RPG」、名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、そして最新曲「図鑑」の4曲を披露する他、メンバーが思い出の地を巡るロケも。

メンバーは、SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園・野外音楽堂へ。しかしこの初ライブで解散の危機に!?

さらに、Fukaseの実家に眠っていたその初々しい初ライブの秘蔵映像もテレビ初公開される。

また、デビュー前の2009年に出演したミュージックバトルイベントの会場となった商業施設にも赴き、当時の心情を語る。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

08/16（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト：SEKAI NO OWARI

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/

SEKAI NO OWARI OFFICIAL SITE

https://sekainoowari.jp/