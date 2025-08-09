「父の手記が語り部の活動を支えてくれている」と話す中釜眞姝子さん＝川崎市宮前区

あの日、父は「地獄」を見たという。原子爆弾が落とされ、「死の町」となった長崎市内を歩き回り、おびただしい数の死体と、もだえ死んでいく人々を目の当たりにし、その全てを詳細に記録した。

≪工作技術課被爆者名簿作成まで─八月九日から終戦の日、十五日までの記録─ 森毅（はたす）（当時四十三歳・三菱長崎造船所勤務）≫

中釜眞姝子さん（８１）＝川崎市宮前区＝は、手元にある父・森毅さん（享年８４）の手記を見つめる。

父は爆心地から３・５キロの興福寺で被爆。自身も２・４キロ離れた自宅で、母と姉２人と被爆した。当時、１歳８カ月。「記憶は全くありません」

中釜さんは７０歳を過ぎた頃から、被爆者でつくる「川崎市折鶴の会」の一員として、体験を語り始めた。

「父の手記は、語り部となった私の活動を支えてくれています」

■１９４５年８月９日午前１１時２分

１９４５年８月９日。船舶の設計技師だった父は興福寺を訪れていた。所属する三菱長崎造船所工作技術課は船舶の設計図などを保管しており、米軍の爆撃に備え、寺の一室を間借りする相談をしていた。

午前１１時２分、原爆が投下された。その衝撃が手記に残る。

≪ピカピカ！と光る白色の閃光（せんこう）を浴び顔面がジリジリと焼けつく思いだった。「爆弾だ！庭先だ！」と直感し、和尚に続いて靴履きのまま奥に飛び込んだ≫

とっさの判断で一命を取り留め、その足で自宅に向かった。家族４人は無事だった。防空壕（ごう）に避難したが、会社の命を受け、同僚らの安否確認のため、長崎市内を歩き回った。

そこで目にした惨状。

≪（救援本部のある）防空壕前に藁莚（わらむしろ）が敷かれ、死体らしきものが幾人も収容されていた。死体かと思って通りかかると死体ではない。「母さん！母さん！」と叫ぶ声、「水を！水を！」という声、皆瀕死（ひんし）の状態でうめいていた≫（１０日）