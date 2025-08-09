ドキドキの初対面！ YouTubeチャンネル「Leo Fucarev」では、生まれたばかりの子猫に初めて会った犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「ほんとに優しいね」「興味津々なところがかわいい」の声が続出しました。

「この小さな生き物は何だワン？」

注目を集めたのは「German Shepherd Meets Newborn Kittens For The First Time！」という動画。

ジャーマンシェパードの「タイガー」が、生まれたばかりの子猫に出会う場面から始まります。「ぼくを呼んだ？」と飼い主さんのもとに走り寄るタイガー。そこには、まだ生まれたばかりの小さな子猫たちがいました。

「この小さな生き物は何だワン？」と、大きい体なのに怖いのか、タイガーは子猫たちになかなか近づけません。飼い主さんの後ろに回り込み、小さな子猫をそっとのぞき込みます。距離を取りながらも興味深々。ウロウロしながら、目線はずっと子猫たちの方を向いています。

少しずつ慣れて、子猫たちに近づけるようになったタイガー。何度も子猫のにおいを嗅ぎますが、子猫は全く怖がる素振りもなくリラックスしています。いとおしそうに鼻先で子猫に触れるタイガーに対して、母猫もまったく警戒していません。タイガーと母猫の間に、強い信頼関係があることが分かりますね。

その後も、タイガーを嫌がることなく、子猫たちにおっぱいをやる母猫。タイガーはそんな猫たちを邪魔することなく見守っています。

動画を見た視聴者からは、「優しい」「タイガーがとても紳士的」「素晴らしいベビーシッターだ！」といった感動のコメントが寄せられていました。優しいタイガーと子猫たちの動画をぜひご覧ください。