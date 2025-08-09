¾®Åç6²ó2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤â¡ÖÌÔ¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¼«ÎÏCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ
¡¡¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®Åç¤¬6²ó¤òÅê¤²¡¢8°ÂÂÇ¤µ¤ì¤ë¤â2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤º¡¢8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿²£»³¤¬2»à»°ÎÝ¤«¤é¼ã·î¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¶¥¤êÉé¤±¡£3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë21¤ËËÄ¤é¤ß¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡3²ó8¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Åç¤Ï5²ó2»àËþÎÝ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Ì£Êý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î6²ó¤ËÂÀÅÄ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¡Ö6²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¤È¡Ä¡£ÌÔ¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇÛµå¤ò¤è¤¯¹©É×¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Ï½éµå¤ÎÆþ¤ê¤¬Á´ÉôÊÑ²½µå¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Åê¤²¤¿ÂÀÅÄ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊÑ²½µå¤Ç²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â5²ó¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦1²ó¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¸ÏÓ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£