40・50代のオシャレは【上下しまむら】で！ 大人が即こなれる♡「高見えコーデ」

何気ないデイリーシーンでは、頑張りすぎない大人の余裕を感じられる着こなしを意識したい。そんな40代・50代には【しまむら】で展開されている「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のアイテムがおすすめ。手に取りやすい価格で品良くさりげないおしゃれ感を楽しめて、気兼ねなく日常使いしやすそう。今回は上下で3,000円台なのに、こなれ感たっぷりな「高見えコーデ」をご紹介します。

モノトーンで品のあるリラックスコーデ

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「シェフパンツ」\1,639（税込）

白系の「シェフパンツ」に黒の「プルオーバー」を合わせた、シンプルながら大人の落ち着きを感じさせる高見えコーデ。プルオーバーは首元のレースがポイントで、ベーシックながらも女性らしい華やぎをプラス。取り外し可能なのでシーンに応じた使い分けが可能です。パンツは程よいゆとりがあり、こなれ感ときちんと感を両立。

カジュアルなのにどこか上品な大人コーデ

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）、「シェフパンツ」\1,639（税込）

明るいレッド系の「ペプラムブラウス」が目を引く、夏らしい大人コーデ。ウエスト切り替えのデザインでふんわりと広がるシルエットは、ナチュラルでこなれ感たっぷり。上品なネックデザインと7分袖で高見え感も◎ パンツはデニムっぽく清涼感あるデザインの「シェフパンツ」。カラーアイテムとの相性がよく、コーデに清涼感をプラスします。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M