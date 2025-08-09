歌手のクミコが９日、ＢＳ朝日の音楽番組「人生、歌がある」（土曜・後７時）に出演し、６月に発売したベストアルバム「シャンソンティックな歌たち〜『出逢い』が歌を運んだ〜」の収録曲「僕は唱歌が下手でした（故郷入り）」を披露した。

同曲は、インドネシアのジャワ島で終戦を迎えた後に「戦犯」として扱われ、現地で裁判の末に処刑された佐藤源治氏の詩をもとに生まれた。クミコは「ジャワ島で終戦を迎え、３２歳で法務死をされた佐藤源治さんの遺した詩に、合田道人さんが曲をつけられた歌です。この歌に出逢った途端、歌いたいと強く思いました」とコメントしている。

平和への思いは強い。戦後６５年の年だった２０１０年には、広島・平和記念公園にある「原爆の子の像」のモデル・佐々木禎子さんの生涯をつづった代表曲「ＩＮＯＲＩ〜祈り〜」を発表。同年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。

今年は終戦から８０年。１２月３日には、２回目となる「ニッポン・シャンソンフェスティバル２０２５〜大人のためのシャンソンティックな歌たち〜」（東京・有楽町よみうりホール）の開催も予定している。