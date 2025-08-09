¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡äCANDY TUNE¡¢´Å¤µ¡ßÁÖ²÷¤µ¡ß¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÇúÈ¯¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¡×
À¸¥Ð¥ó¥É¡ÈÍ¦µ¤¤Î¾Ú¥Ð¥ó¥É¡É¤ò½¾¤¨¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿CANDY TUNE¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹ì¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë²Î»ì¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¡£·Ú²÷¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£¤Ë¶î¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢µ±¤¯¾Ð´é¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÆ±»þ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¯¡ÖÀäÂÐ¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼Àë¸À¤Ã¡ª¡ÊTour2025spring ver¡Ë¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê1¶Ê¡£Æî¤Ê¤Ä¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê²Î»ì¤Ë¾è¤»¤ÆÉ½¸½¤·¡¢¡È¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡ª¡É¥³¡¼¥ë¤Ç¾Ð´é¤¬´ÑµÒÀÊ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤«¤é¸åÊý¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¤Î¹¤¬¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ñ¾ë½Ð¿È¤Î¶Í¸¶Èþ·î¤¬¡Ö°ñ¾ë¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤À¼¤¬¾ìÆâ¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¡¢¾Ð´é¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¡Ö²Æ¤·¤«¥µ¥Þ¡¼¡¼¡ª♡¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î¶õ¤Ë¶Á¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤¬³«Êü´¶¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È´ÑµÒ¤¬¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¹ç¤¤¡¢ÇÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖWAO!¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×¤Ï¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹±Ç¤¨¤¹¤ë¥¿¥ª¥ë²ó¤·¶Ê¡£Àª¤¤¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®¶¸¤ò»×¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¡£Ê¡»³ÍüÇµ¤¬¡ÖLuckyFes¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¡×¤ÈÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡ÊTour2025spring ENver¡Ë¡×¡£ËÁÆ¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´°è¤ò»È¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¡¢´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÇ®¤¤¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤¯¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢CANDY TUNE¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÄÎù¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£´Å¤µ¡¢ÁÖ²÷¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢¡ãLuckyFes 2025¡ä¤Î·Ê¿§¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÃæÁµ»û Îé
¼Ì¿¿¡ýº£¸µ½¨ÌÀ
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¥¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
2.ÀäÂÐ¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼Àë¸À¤Ã¡ª¡ÊTour2025spring ver¡Ë
3.²Æ¤·¤«¥µ¥Þ¡¼¡¼¡ª♡
4.WAO!¥¢¥ª¥Ï¥ë
5.¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
6.ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊTour2025spring ENver¡Ë
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BARKSÆâ¡ãLuckyFes¡Ç25¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¼Ì¿¿¡ýº£¸µ½¨ÌÀ