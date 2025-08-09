◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。同点に追いつかれた後の７回２死二、三塁で登板し４番・宮崎敏郎内野手を右飛に打ち取る好救援をみせた菊地大稀投手が２年ぶりとなる今季初勝利を挙げた。マルティネス投手は３３セーブ目。

【巨人・菊地大稀投手の一問一答】

―久しぶりの勝利

「あの場面で久しぶりにああいうピンチというか、気持ちが高ぶるような場面で投げさせてもらったので、本当に中継ぎが勝利するということは、なんだろう…なんて言えばいいですかね、結果的についてくるものなので、もしあの場面で打ち取れたということはもちろん大きかったですけど、内容的にはまだまだそこまでいいとは言えなかったので、もちろん勝ちはうれしいですけど、これからの試合で結果を出し続けていくためには内容にもこだわっていきたいなと思います」

―しびれる場面を任されたときの心境

「前の投手、石川さんに負けを絶対につけさせたくなかったのと、チームに勝ちを呼び込めるようなピッチングをと、ブルペンでリリーフカーに乗ってマウンドに行きました」

―最後はフォーク

「はい。あまり落ちなかったんですけど、打ち損じてくれたので本当に次は安心して見ていられるようなピッチングを目指して、これから信頼をどんどん勝ち取っていけるようにしたいです」

―支えになった人、感謝を伝えたい人は

「もちろん家族に。いつも支えていただいているので。妻とたぶん娘も家で応援してくれているので。一番に感謝を伝えたいです」

―ご両親にも

「はい。感謝を伝えたいと思います」