JR西日本、大雨で運転見合わせも 「サンライズ」運休
JR西日本はあす8月10日、山陽新幹線を含む各路線で、大雨の予報のため運転見合わせ、もしくは見合わせの可能性があると発表した。
山陽新幹線は午後以降、七尾線の津幡〜和倉温泉駅間は昼過ぎから終日、大糸線の南小谷〜糸魚川駅間は夕方から終日、列車の遅れや運転を見合わせる可能性があるとした。
また、特急「やくも」は全列車、特急「スーパーおき」は米子〜新山口駅間、特急「スーパーまつかぜ」は米子〜益田駅間で運転を取りやめる。
さらに、越美北線は午後0時半以降、福塩線の府中〜三次駅間は午前9時半以降の運転取りやめを決めた。越美北線は翌11日にも始発から終日、列車の遅れや運転を見合わせる可能性がある。
伯備線の新見〜米子駅間は新見駅を午前11時2分発米子駅行き、米子駅を午後1時21分発新見駅行き、姫新線の津山〜新見駅間は津山駅を午前9時53分発新見駅行き、新見駅を午前9時46分発津山駅行き、因美線の智頭〜津山駅間は智頭駅を午後1時2分発津山駅行き、津山駅を午前11時33分発智頭駅行き、芸備線の新見〜備後落合駅間は新見駅を午前5時16分発備後落合駅行き、備後落合駅を午前6時41分発新見駅行きを最後に、運転を見合わせる。
同日発の「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」と、翌11日の「サンライズ出雲91号」の運転を取りやめる。