SEKAI NO OWARIが、8月16日夜10時から放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演する。

（関連：【画像あり】『with MUSIC』、SEKAI NO OWARI 1時間スペシャルの場面カット）

今回は、SEKAI NO OWARI 1時間スペシャルに。「RPG」や「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲ライブを披露する。

また、テレビ初公開となるメンバー思い出の地を巡るロケも行われた。まずは、SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園 野外音楽堂へ。このライブでは、「虹色の戦争」の原型となる楽曲も初披露された。しかし、この初ライブで解散の危機になったという。さらに、Fukaseの実家に眠っていたその初ライブの秘蔵映像を、テレビ初公開する。

続いて、デビュー前の2009年に出演したミュージックバトルイベントの会場となった商業施設も訪れ、当時の心情を語る。

（文＝リアルサウンド編集部）