ニューカッスル、ミランDFチャウ獲得でクラブ間合意へ…移籍金68億円で5年契約を締結か
ニューカッスルはミランに所属するドイツ人DFマリック・チャウの獲得が近づいているようだ。イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じている。
ニューカッスルは当初、チャウ獲得に向けて移籍金3000万ユーロ（約51億円）のオファーを提示したが、ミランはこれを拒否。その後、移籍金3500万ユーロ（約60億円）に加え、最大500万ユーロ（約8億円）のボーナスを含む総額4000万ユーロ（約68億円）の条件を提示し、ミランを納得させたようだ。
現在は交渉の細部を詰める協議が続けられており、まもなくクラブ間合意に達する見込みだという。なお、チャウはすでにニューカッスルと個人合意に至っているようで、2030年6月までの5年契約を締結し、年俸400万ユーロ（約6億8000万円）を受け取ると報じられている。
現在24歳のチャウは、シャルケの下部組織出身で、2020年10月にトップチームデビュー。2022年8月にミランに完全移籍で加入すると、ここまで公式戦85試合に出場している。
