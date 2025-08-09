16日放送『with MUSIC』、SEKAI NO OWARIを1時間特集 4曲ライブ＆テレビ初解禁の思い出の地ロケ敢行
4人組バンド・SEKAI NO OWARIが、16日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演することが9日、発表された。
【番組カット】松下洸平らとトークを楽しむSEKAI NO OWARI
16日放送回は、昨年に自身最大規模のアリーナツアーで35万人を動員し、アジアツアーも控える日本を代表するバンド・SEKAI NO OWARIのみのゲスト出演となる。ヒット曲「RPG」や名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲をライブ披露する。
さらに、テレビ初解禁となるメンバー思い出の地を巡るロケも敢行。SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園・野外音楽堂へ。このライブでは、後のヒット曲「虹色の戦争」の原型となる楽曲も初披露された。
しかし、この初ライブで解散の危機に。Fukaseの実家に眠っていた初々しい初ライブの秘蔵映像をテレビ初公開する。
また、デビュー前の2009年に出演したミュージックバトルイベントの会場となった商業施設も訪れる。イベントの結果は惨敗だったという当時の心情を語る。
【16日放送『with MUSIC』出演アーティスト】
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
ゲスト：SEKAI NO OWARI
