Image：PHILIPS

出先でも清潔感をキープしたい！

多様性が認められる世の中にはなったものの、ヒゲなし（清潔感）を求める人や企業はいまだに多いですよね。ヒゲが濃い人は夕方には青ヒゲが目立つ、なんてことも。汗ばむこの季節には臭いのもとになったり。

ただ電動シェーバーって意外と大きくって、持ち歩く人って少ないんですよねぇ。そんな課題を解決できるアイテムが「PHILIPS」から新発売しました。

ありそうでなかったスマートサイズ

Image：PHILIPS

一般的な電動シェーバーといえばスマホサイズくらいが標準かと思いますが、「フィリップス コンパクトシェーバー 700シリーズ」（税込29,997円／楽天公式ショップ）は、手のひらに収まる大きさ。バッグなどに入れてもまったくかさ張らず、ストレスフリーで持ち歩くことができます。

Image：PHILIPS

コンパクトながら、電動シェーバー世界シェアナンバーワンの「PHILIPS」だからこそ機能性にはとことんこだわっています。ヒゲを引き上げて剃り上げ肌を傷つけない「スーパーリフト＆カットテクノロジー」で優しくしっかりと深剃りしてくれるので、仕上がりはもちろんツル肌へ。

使いやすいだけじゃない、お手入れも非常に簡単

Image：PHILIPS

電動ながらシェービングフォームやジェルを使ったウェットシェービングができるのも使い勝手がよく助かります。

使った後は丸洗いOKでお手入れも簡単。オイル差し不要で替え刃交換は2年に1回で大丈夫です。メンテナンスがめんどくさくてT字を使っている人も多いと思いますのでこれは朗報。

鼻毛カッター同梱の便利なヤツ

Image：PHILIPS

また、先端部分のジョイントを鼻毛カッターに変更できます。ヒゲも剃りつつ鼻毛も切れる一石二鳥なところもおすすめポイント。これ1台あれば顔の毛問題は常にクリアできますね。

Qi規格に対応したワイヤレスパッドに置くだけで手軽に充電ができる。まさに現代のテクノロジーを駆使したスマートシェーバーです。

時代とともに目まぐるしいスピードで進化を遂げているヘルスケア業界。今後もテクノロジーの進化は見逃せませんね。

Source: PHILIPS