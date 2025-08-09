昨年夏に結成されたばかりのCUTIE STREETが、早くも＜LuckyFes＞に初登場。「かわいいだけじゃだめですか？」でのバズが生み出した効果か、彼女たちの初々しいパフォーマンスを目にしようと、WING STAGEにはライブ開始数十分前から大勢のフレンズ（LuckyFesの観客）が続々と集結した。

◆ライブ写真

オープニングSEが鳴り始めると、会場中に大歓声とクラップが鳴り響く。すると、それぞれのメンバーカラーをあしらった衣装を着たCUTIE STREETのメンバーが、リズムに合わせて踊りながらステージに登場。佐野愛花のタイトルコールに続いて「ハロハロミライ」がスタートすると、真鍋凪咲の「盛り上がっていきましょう！」を合図に、さらに大きな声援が沸き起こる。サビではステージ左右に広がった8人のアクションに合わせて、フレンズが高く掲げた手を左右に振るなどして、1曲目から大盛り上がりを見せた。

続く「ひたむきシンデレラ！」では、息の合ったダンスとキャッチーなメロディ、可愛らしい歌声が織りなすハーモニーが会場中に拡散されていく。また、パラパラ風ダンスを取り入れたアップチューン「キューにストップできません！」が始まると、WING STAGEを取り巻く熱気は急上昇。同曲では桜庭遥花を中心に“だるまさんがころんだ”を始めるパートも用意されるなど、一瞬たりとも目が離せないステージが展開された。

3曲終えたところで、自己紹介を交えたMCに突入。増田彩乃が「今日はこんなにもたくさんの人と過ごせて、めっちゃ嬉しいです！」と笑顔で語ると、続けて梅田みゆが「次の曲は初めての人もタオルを回して、一緒に楽しめる曲です！」と告げて「モアベリサマー」にてライブを再開。メンバーとオーディエンスは手にしたタオルを高く振り上げたり、くるくる回したりして心をひとつに重ねていく。この熱量を「ちきゅーめいくあっぷ計画」へと引き継ぐと、次々と展開を繰り返す曲調に合わせてフレンズの声援やコールもさらに大きくなっていく。さらに「ハッピー世界！」へとつなぐと、全力の歌とダンスで“カワイイ”を届け続けるステージ上の8人に惜しみないエールが送られた。

川本笑瑠が「もっともっとみんなでラッキーになる準備はできていますか？」と呼びかけると、古澤里紗とフレンズが「まだまだキューストと一緒に盛り上がっていけますか？」「いいよー！」とコール＆レスポンスを重ねてからラストナンバーとして「かわいいだけじゃだめですか？」をプレゼント。メンバーがそれぞれ可愛らしい歌声を響かせる中、会場をまるっと包み込むほどの大歓声が沸き起こり、ライブはクライマックスを迎える。そして、最後に板倉可奈が「今日のキューストのライブ、楽しかったですか？ 私たちも楽しかったです！」と挨拶をして、CUTIE STREETのステージは幕を下ろした。

取材・文◎西廣智一

写真◎SARU

セットリスト

1.ハロハロミライ

2.ひたむきシンデレラ！

3.キューにストップできません！

4.モアベリサマー

5.ちきゅーめいくあっぷ計画

6.ハッピー世界！

7.かわいいだけじゃだめですか？

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎SARU