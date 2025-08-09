¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡äFRUITS ZIPPER¡¢¡Ö´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬1ÈÖ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿FRUITS ZIPPER¡£¤¤¤Þ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢·îÂÅ·²»¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Î6¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤ò²á¤®¤Î¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ï¡¢¶¯¤¤À¾ÍÛ¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢»þÀÞ¿á¤¯É÷¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôËü¿Í¤È¤â»×¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤òÀÅ¤«¤ËÂÔ¤ÄÃæ¡¢3¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Î¡ÖOverture¡×¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡£¡ÖOverture¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡É¤ÎÂç¥³¡¼¥ë¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤ò¹ç¿Þ¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÃçÀî¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¡ÖNEW KAWAII¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢6¿Í¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢¾¾ËÜ¤¬¡ÖFRUIT ZIPPER¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬1ÈÖ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤â¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¯¤ê¹¤²¤ë¡£Ý¯°æ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢ÄÃÀ¾¤¬»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂæ»ì¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢6¿Í¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤°¤ó¤°¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¿¿Ãæ¤¬¡Ö¿·¶Ê¤ò¢þ✕¢¤¡÷¢¢¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ê¾Ò²ð¤ò¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Ä¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ê¡¼¡×¤Ï¡¢4¤ÄÂÇ¤Á¥Ó¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¯¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÇØ¸å¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢Âç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤òÊû¤²¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ý¡¼¥º¤Ë¾®»Ø¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¿¶¤ê¥³¥Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¿Ãæ¡Ë¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊÁáÀ¥¡Ë¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¡ÖGoing!¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ6¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»×¤¤»×¤¤¤ËÎý¤êÊâ¤¡¢»ÍÊý¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¦¡£¥µ¥Ó¤Ç6¿Í¤¬¼ê¤ò·Ç¤²¤Æº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤â°ìÀÆ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÁÔ´Ñ¤Ê¸÷·Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¤òÂ³¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÂç¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æø¤ä¤«¤«¤Ä³Ú¤·¤²¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖNEW KAWAII¡×¤Î²Î»ì¤ò²ñ¾ìÃæ¤ÇÂç¹ç¾§¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¤âËÁÆ¬¤«¤éÂç¹ç¾§¤¬È¯À¸¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤â¾¾ËÜ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤è¡ª¡×¡¢Ý¯°æ¤¬¡Ö¤µ¤¢¤µ¤¢¤ª¤¤¤Ç¡×¡¢ÄÃÀ¾¤¬¡Ö·Þ¤¨¤Ë¤¤¿¤è¤Ã¡×¤ÈÂæ»ì¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë·è¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡£ËÁÆ¬¤Ç¡È¤ß¤ó¤Ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6¿Í¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¡È²Ä°¦¤¤¡É¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯´Ñ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÃÄ±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¹ë²Ú°¼à¥¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃ¼Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ò¹µ¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤«¤»¤ë¸«»ö¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÃÝÆâ¿°ì
¼Ì¿¿¡ýÀÄÌÚÁá²â
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.NEW KAWAII
2.¤«¤¬¤ß
3.¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ê¡¼
4.Going!
5.¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý
6.¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É
7.¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
