¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡Àîºê2¡½5Ê¡²¬¡Ê9Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu¡Ë
¡¡¿å¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Ê¡²¬¤¬Àîºê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤À¡£º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬·è¾¡ÅÀ¤ÎPK¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¾åÅçÂóÌ¦¤âµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤È¡¢¤È¤â¤ËÊ¡²¬¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÆÀÅÀ¤Ç´¿´î¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤â¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È½ª»Ï¹¶·â¤ò¼çÆ³¤·¤Æ·è¾¡¤ÎPK¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¾åÅç¤ÏÁ°È¾¤ËÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¡£2¿Í¤Î¿ôÅªÍÍø¤âÀ¸¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï±°°æÀ»À¸¤Èº°ÌîÏÂÌé¤â·è¤á¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¥¿¥¤5ÆÀÅÀ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇÊ¡²¬¤òÎ¨¤¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀîºê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ïàµ´Ìçá¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸Â¤ì¤Ð2000Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Éé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¯¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¦¼¯ÅçÀï¤Ç¤Î±äÄ¹¤ÎËö¤Ç¤ÎÀËÇÔ¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿2·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Èº£¤ÏËÍ¤é¤â°ã¤¦¤·Áê¼ê¤â°ã¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢ÂÙÁ³¼«¼ã¤Î¹½¤¨¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¾¡Éé¤Î8·îÀïÀþ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÃ¥¤¦¤³¤È¤À¤±¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÊ³Àï¤·¤Æ¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡3¾¡4Ê¬¤±¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÄ¾¶á7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£¶â´ÆÆÄ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£16Æü¤Î¼¡Àï¤Ï6Æü¤Ë¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿¼¯Åç¤ÎËÜµòÃÏ¤ËºÆ¤Ó¾è¤ê¹þ¤ß¡¢6·î°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë