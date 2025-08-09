◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）

横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。

立ち上がりから切り替えの速さと運動量で東京Ｖに上回られて、なかなかチャンスを作れず。さらに、ＣＫを前半だけで１２回与えるなど何度もピンチを招き、前半を０―０で折り返したものの、内容は伴わない展開だった。

それでも、後半からＭＦ渡辺、ＦＷ植中を起用して反撃を試みると、立ち上がりにチャンスを迎える。天野が左足でシュートを狙うも、東京ＶのＧＫマテウスの好セーブに阻まれる。この直後の右ＣＫからＤＦキニョーネスが頭でシュートを放ち、その後にも右からのクロスをＭＦ渡辺が右足で合わせてゴールに迫るもゴールは奪えず。

するとその後は再び東京Ｖにペースを握られ、後半１７分にセットプレーの流れから、ＭＦ斎藤の右からのクロスをＤＦ谷口に頭で合わせられて先制点を奪われた。

勝ち点を積み上げたい横浜ＦＭだったが、なかなか決定機も作れずに０―１で敗戦。勝てば４月９日の川崎戦（３△３）以来の降格圏脱出だったが、リーグ４戦ぶりの黒星で残り１３試合で依然Ｊ２降格圏内の１８位のまま。試合後の総走行距離でも東京Ｖの１１７・９２５キロに対して横浜ＦＭは１０９・２０３と約８キロ下回り、同様にスプリント回数（時速２５キロ以上）も１４６回の東京Ｖに対して、１１０回と数字でも圧倒される結果に終わった。

試合後のフラッシュインタビューで大島監督は「相手に全てを上回られて、痛い敗戦になった。ヴェルディの出だしとか球際はすごく驚異でした。ただ自分たちのやるべきこと、やらないといけないことをしっかりやらせられなかった所は自分の未熟さを感じます。本当にベーシックな、足を動かすとか、しっかり前に走るとか、球際を戦うとか、準備をするとか、当たり前のところで全て上回られたという気がした」と厳しい表情を浮かべた。