◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。７回に好救援した菊地大稀投手が今季初勝利、マルティネス投手が３３セーブ目を挙げた。

【巨人・大城卓三捕手の試合後の一問一答】

ー追い込まれてからどんな気持ちで

「とりあえず前に飛ばそうと思って。ツーストライクになったときは特に、何とかバットに当てて、前に飛ばそうってだけを思っていきました」

ーホームインを見届けてほっとした表情

「みんながつないでくれて、監督もいい場面で送り出してもらったので。飛んだ瞬間はいけるかなと思って、ほっとしました」

ー代打は難しい

「難しいのは難しいですけど、こうやっていい場面でいくのが多いので、久しぶりにチームに貢献できたのかなと思います。よかったです」

ー悔しさもあるシーズンだとは思うが

「与えられたところでやるしかないので、いろんな場面でいろんなところで出ると、思うんですけど、そこで自分は全力でやるだけだと思うので、今後もしっかり準備して、またこういった場面で打てるようにがんばりたいと思います」

ー坂本も代打で打った。ベンチから出た選手として感じるところは

「ホントに、勇人さんも、すごい緊迫した場面で打つというのは、すごいなと思いましたし。自分も次はヒット打てるように頑張ります」

ー準備で大事にしていることは

「試合の状況をベンチで見たり、自分の中で計算しながら、こういう場面だときそうだなとか。試合の流れを見ています」