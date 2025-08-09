【大雨警報】福岡県・芦屋町に発表 9日22:34時点
気象台は、午後10時34分に、大雨警報（土砂災害）を芦屋町に発表しました。
福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北九州地方では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日明け方
10日朝にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日明け方
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
■芦屋町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日未明から10日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日朝
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日明け方
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日明け方
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒