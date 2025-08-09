±ºÏÂ¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡¡½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë10¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë¼ºÅÀ¤·¡ÖºÇ¸å¤Î15Ê¬¤ÎÁª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡±ºÏÂ2¡¼1²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍFC¤Ë2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¾®¿¹Èô°¼¡Ê25¡Ë¤¬6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4²óÀïJ2»³·ÁÀï¤ËÂ³¤¯¸ø¼°Àï2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤ë2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1¾¡6Ê¬¤±4ÇÔ¤À¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿°ìÊý¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¼ºÅÀ¡£¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ªÈ×¤Ï¾¯¤·¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1¿ÍÂ¿¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¡ÖºÇ¸å¤Î15Ê¬¤ÎÁª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ²þÁ±¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£