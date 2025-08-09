ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬8¶¯Æþ¤ê¡¡ÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºÂè3Æü¤Ï9Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢10Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤È¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤Ï¤È¤â¤ËÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¶þ¤·¤¿¡£ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤ê8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥Ù¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¡£¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥â¥ì¥´¡¼¥ë¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£