元CoCo宮前真樹（52）がプロデュースする新アイドルグループのオーディション結果が、9日午後8時からテレ玉で放送された生放送特番「受け継がれる情熱！ 宮前真樹プロデュース新アイドルグループオーディション〜夢の扉が開く時！ 生放送SP〜」で発表された。4月20日からスタートしたオーディションを進み、最終選考に残った23人から選ばれた8人は、涙や笑いを交え、喜びのコメントを口にした。

エントリーナンバー18番・さえ たくさんの方に幸せを届けられるようなアイドルになりたいです。

エントリーナンバー25番・はるな 自分は、もう呼ばれないと思ったので、すごくうれしいです（号泣）

エントリーナンバー19番・こころ 出席番号と同じ。すごいご縁です！

エントリーナンバー22番・ゆずな 今でもビックリし過ぎて、言葉で（喜び）は言えない…（涙）

エントリーナンバー24番・ひなの 24って誰だっけな？ と思った。まだ、ちょっと実感がなくて。

エントリーナンバー16番・まほ （隣に並んだメンバー）両方が涙、涙で（うれし涙が）引っ込んだ。おかあさ〜ん、アイドルになるよ！

エントリーナンバー4番・ももか 4番だと思わなくて…（涙）

エントリーナンバー20番・れいらん もうないかなと思った。最後に呼んでいただいて…（涙）

プロデューサーの宮前は「まず、とにかく、このオーディションを見つけて受けてくれた皆さん、ありがとうございます」と、8人に感謝。「自分が見てきた昭和のアイドル、キラキラしたアイドルを作りたい、というのをコンセプトに立ち上げました。本当にアイドルになりたいという気持ちをぶつけてくれたので、一緒に頑張りたい」と8人に呼びかけた。

8人が感涙、興奮状態から少し落ち着くと、宮前は表情を引き締め、プロデューサーとして“仕事モード”で8人に共闘を訴えた。「一緒に、ここからはチームなので上を目指しましょう。頑張りましょう。オーディション自体は4月からでしたが、企画自体は1年かけました。地震を持って、皆を世に出したい。信じてチームとして頑張っていきましょう！」とゲキを飛ばした。

グループ名は、公募で決める。またテレ玉では10月から、8人の新アイドルグループのレギュラー新番組も始まる。関係者によると、新規に立ち上げたアイドルグループが、立ち上げから地方局と一体となってタッグを組んで歩んでいくのは、極めて異例で「まず初めてではないか」（同関係者）という。【村上幸将】